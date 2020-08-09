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У Києві відновили рух біля Південного вокзалу

Київ, Неділя 09 серпня 2020 12:49
У Києві відновили рух біля Південного вокзалу
Фото: Південний вокзал у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці не виявили вибухівки

Правоохоронці не виявили небезпечних предметів поблизу залізничного вокзалу "Південний" у Києві. Рух вулицею Кірпи повністю відновлено.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Правоохоронці заявили, що інформація про виявлення підозрілого предмету на вулиці Кірпи не підтвердилася.

Нагадаємо, сьогодні у Києві перекрили частину вулиці Кірпи через інформацію про підозрілий предмет поблизу Південного вокзалу. На місці події працювала поліція та вибухотехніки.

Крім того, сьогодні у Києві правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій поблизу офісу політичної партії; в ОПЗЖ стверджують, що підозрілий предмет виявили біля партійного офісу на Великій Васильківській.

Додамо, нещодавно підозрілий предмет виявили поблизу станції метро "Лук'янівська".

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