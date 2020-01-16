В Киеве возобновили движение по улице возле Ocean Plaza

На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие после повреждение трубопровода вблизи торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В настоящее время транспортное движение по улице восстановлено.

Напомним, сегодня в 4:15 утра "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ "Ocean Plaza". С момента обнаружения повреждения вечером 13 января ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что движение по улице Антоновича, вблизи торгового центра Ocean Plaza после повреждения трубопровода планируют восстановить к полуночи. В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники выстилают два слоя дорожного покрытия.

Напомним, вечером 13 декабря в Киеве состоялся прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали десять человек, из которых пять - до сих пор в больнице.

После стало известно, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.