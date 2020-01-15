Движение по улице вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи

Фото: место прорыва трубы (facebook.com/e.opanasenko)

Дорожники устилают два слоя дорожного покрытия

Движение по улице Антоновича вблизи торгового центра Ocean Plaza после повреждения трубопровода планируют восстановить до полуночи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КК "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, на улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети.

"Работа по ликвидации порыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники устилают два слоя дорожного покрытия.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты КП ДЭУ Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: сделали песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование. Дорожники устилают 2 слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон. Восстановить движение по улице Антоновича планируют до полуночи", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 декабря в Киеве состоялся прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали десять человек, из которых пять - до сих пор в больнице.

После стало известно, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было открыто уголовное дело.