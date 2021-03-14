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В Киеве возможны ограничения в работе трех центральных станций метро

Автор: Андрей Василюк

Сегодня, 14 марта, возможно ограничение на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", что связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Игра должна начаться в 17:00. "После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения применяются из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.

В Киевском метрополитене извинились за такие неудобства.

Напомним, с 12 по 15 марта в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту. Там будут проводиться ремонтные работы, которые будут осуществляться в направлении правого берега.

Кроме того, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

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