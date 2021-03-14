У Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро

Сьогодні, 14 березня, можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", що пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів).

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook .

Гра має розпочатися о 17:00. "Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід до станцій ""Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У Київському метрополітену перепросили за такі незручності.