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У Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро

Автор: Андрій Василюк

Сьогодні, 14 березня, можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", що пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів).

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

Гра має розпочатися о 17:00. "Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід до станцій ""Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У Київському метрополітену перепросили за такі незручності.

Нагадаємо, з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Там будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.

Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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