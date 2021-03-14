У Києві можливі обмеження в роботі трьох центральних станцій метро

Сьогодні, 14 березня, можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", що пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів).
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.
Гра має розпочатися о 17:00. "Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід до станцій ""Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
У Київському метрополітену перепросили за такі незручності.
Нагадаємо, з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Там будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.
Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.
Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.