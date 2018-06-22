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Интервью

В Киеве возле станции метро "Теремки" расстреляли автомобиль

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 23:34
Фото: скриншот из видеозаписи
Фото: скриншот из видеозаписи

Сразу после стрельбы воры скрылись, уехав в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi

Вечером 22 июня в Киеве возле станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом информирует "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что cразу после стрельбы злоумышленники скрылись, уехав в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi.

"По предварительной информации, основанием конфликта являются нелегальные пассажирские перевозки" - говорится в сообщении.  

 

Щойно поблизу станції метро Теремки невідомі розстріляли #Mercedes #Sprinter. Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі #Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення. Відео: Дмитро Б.

Опубліковано Киев Оперативный П'ятниця, 22 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее в Киеве правоохранители проверяли информацию о минировании торгового центра в Шевченковском районе города.

"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.

Речь шла о ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 3).

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Теги публикации: Киев, автомобили, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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