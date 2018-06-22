В Киеве возле станции метро "Теремки" расстреляли автомобиль

Сразу после стрельбы воры скрылись, уехав в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi
Вечером 22 июня в Киеве возле станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter. Об этом информирует "Киев оперативный" в Facebook.
Отмечается, что cразу после стрельбы злоумышленники скрылись, уехав в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi.
"По предварительной информации, основанием конфликта являются нелегальные пассажирские перевозки" - говорится в сообщении.
Щойно поблизу станції метро Теремки невідомі розстріляли #Mercedes #Sprinter. Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі #Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення. Відео: Дмитро Б.Опубліковано Киев Оперативный П'ятниця, 22 червня 2018 р.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители проверяли информацию о минировании торгового центра в Шевченковском районе города.
"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.
Речь шла о ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 3).