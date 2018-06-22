У Києві біля станції метро "Теремки" розстріляли автомобіль

Відразу після стрілянини злодії втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi
Увечері 22 червня у Києві біля станції метро "Теремки" невідомі розстріляли автомобіль Mercedes Sprinter. Про це інформує "Київ оперативний" в Facebook.
Наголошується, що відразу після стрілянини зловмисники втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi.
"За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", - йдеться в повідомленні.
Щойно поблизу станції метро Теремки невідомі розстріляли #Mercedes #Sprinter. Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі #Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення. Відео: Дмитро Б.Опубліковано Київ Оперативний П'п'ятниця, 22 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування торгового центру в Шевченківському районі міста.
"О 12.20 в чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в торговому центрі закладена вибухівка", - йдеться в повідомленні.
Йшлося про ТРЦ "Україна" (площа Перемоги, 3).