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Інтерв'ю

У Києві біля станції метро "Теремки" розстріляли автомобіль

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 23:34
Фото: скріншот з відеозапису
Фото: скріншот з відеозапису

Відразу після стрілянини злодії втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi

Увечері 22 червня у Києві біля станції метро "Теремки" невідомі розстріляли автомобіль Mercedes Sprinter. Про це інформує "Київ оперативний" в Facebook.

Наголошується, що відразу після стрілянини зловмисники втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi.

"За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", - йдеться в повідомленні.

 

Щойно поблизу станції метро Теремки невідомі розстріляли #Mercedes #Sprinter. Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі #Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення. Відео: Дмитро Б.

Опубліковано Київ Оперативний П'п'ятниця, 22 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування торгового центру в Шевченківському районі міста.

"О 12.20 в чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в торговому центрі закладена вибухівка", - йдеться в повідомленні.

Йшлося про ТРЦ "Україна" (площа Перемоги, 3).

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Теги публікації: Київ, автомобили, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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