В Киеве "заминировали" ТРЦ "Украина"

Из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек
В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании торгового центра в Шевченковском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа райуправления полиции, а также взрывотехники и кинологи.
Из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек, осмотр помещений продолжается.
Как сообщает "Киев Оперативный", речь идет о ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 3).
Эвакуация ТРЦ #Украина, скорее всего, очередной звонок о заминирование.Опубликовано Киев Оперативный 22 июня 2018 г.
Напомним, ранее в Киеве "минировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский районные суды.