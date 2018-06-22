В Киеве "заминировали" ТРЦ "Украина"

Из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании торгового центра в Шевченковском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа райуправления полиции, а также взрывотехники и кинологи.

Из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек, осмотр помещений продолжается.

Как сообщает "Киев Оперативный", речь идет о ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 3).

Эвакуация ТРЦ #Украина, скорее всего, очередной звонок о заминирование. Опубликовано Киев Оперативный 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский районные суды.