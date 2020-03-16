В Киеве возле моста Метро столкнулись два авто, есть жертва

В Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро столкнулись Volkswagen и Subaru, в результате чего один человек погиб и еще один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что оба автомобиля двигались по направлению в сторону Столичного шоссе. Как утверждает водитель Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, у авто не были включены "аварийки". Даже применив экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Volkswagen, перевернувшись, еще десяток метров пролетел по дороге.

Прибывшие на место медики и правоохранители достали из салона Passat водителя, который фактически не дышал, его оперативно госпитализировали. Пассажир авто 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Движение по участку дороги по направлению в сторону Столичного шоссе полностью ограничили. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, на автодороге Киев-Львов ночью 13 марта произошла авария с участием автомобиля Mercedes, повлекшая смерть одного человека и травмирование еще четверых.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW-523. В результате аварии погибли трое взрослых и один ребенок, еще один человек пострадал.