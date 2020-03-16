У Києві біля мосту Метро зіткнулися два авто, є жертва

У Києві на Набережному шосе біля моста Метро зіткнулися Volkswagen і Subaru, в результаті чого один чоловік загинув та ще один у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що обидва автомобілі рухалися за напрямом у бік Столичного шосе. Як стверджує водій Subaru, Volkswagen стояв у крайній лівій смузі, в авто не були включені "аварійки". Навіть застосувавши екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося. Volkswagen, перевернувшись, ще десяток метрів пролетів по дорозі.

Прибулі на місце медики і правоохоронці дістали з салону Passat водія, який фактично не дихав, його оперативно госпіталізували. Пасажир авто 1983 року народження від отриманих травм помер на місці події. Водій Subaru відбувся саднами і синцями.

Рух на ділянці дороги за напрямом у бік Столичного шосе повністю обмежили. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Львів вночі 13 березня сталася аварія з участю автомобіля Mercedes, що спричинила смерть однієї людини і травмування ще чотирьох.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і BMW-523. В результаті аварії загинули троє дорослих і одна дитина, ще одна людина постраждала.