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В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 00:22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детали инцидента устанавливаются

В Киеве около Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно, возле Бессарабского рынка, около 00:00, произошел конфликт между двумя группами мужчин. Корреспондент РБК-Украина успел заметить у одного из участников конфликта предмет, что похож на пистолет.

Через некоторое время было слышно как минимум один выстрел.

Детали случившегося инцидента выясняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве возле Галерного залива прогремел взрыв, есть пострадавший. Пострадавшего человека госпитализировали, на месте работают взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.

Также стоит отметить, что в центре Киева в результате стрельбы пострадала девушка. В Киеве на Большой Васильковской в результате стрельбы из травматического пистолета пострадала девушка. Стрельба произошла во дворе жилого дома на перекрестке Антоновича и Саксаганского, когда девушка с парнем сидели во дворе и неизвестный открыл стрельбу с балкона

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