Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деталі інциденту встановлюються

У Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт зі стріляниною. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як стало відомо, біля Бессарабського ринку, близько 00:00, стався конфлікт між двома групами чоловіків. Кореспондент РБК-Україна встиг помітити в одного з учасників конфлікту предмет, що схожий на пістолет.

Через деякий час було чутно як мінімум один постріл.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві біля Галерної затоки прогримів вибух, є постраждалий. Постраждалого чоловіка госпіталізували, на місці працюють вибухотехніки, а причини інциденту встановлюються.

Також варто відзначити, що у центрі Києва в результаті стрілянини постраждала дівчина. У Києві на Великій Васильківській в результаті стрілянини з травматичного пістолету постраждала дівчина. Стрілянина сталася у дворі житлового будинку на перехресті Антоновича та Саксаганського, коли дівчина з хлопцем сиділи у дворі і невідомий відкрив стрілянину з балкону.