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В Киеве восстановили движение поездов на зеленой ветке метро

Автор: РБК-Украина

Киевский метрополитен вечером 28 сентября восстановил свою работу. Поезда на зеленой ветке метро ходят в обычном графике.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Ранее движение поездов метро было ограничено из-за того, что человек попал под поезд. Человек, по вине которого произошел сбой в метро, погиб.

"Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября вечером станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва. После движение поездов возобновилось в обічном режиме. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Кроме того, ранее в метрополитене Киева произошел серьезный сбой. Из-за падения напряжения в сети временно не работала система электронного билета и турникеты не пропускали пассажиров. В результате на входах в метро образовались большие очереди.

Отметим, что похожий сбой в работе электронного билета в столичном метро происходил в конце прошлого года.

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