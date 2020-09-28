В Киеве восстановили движение поездов на зеленой ветке метро

Киевский метрополитен вечером 28 сентября восстановил свою работу. Поезда на зеленой ветке метро ходят в обычном графике.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Ранее движение поездов метро было ограничено из-за того, что человек попал под поезд. Человек, по вине которого произошел сбой в метро, погиб.
"Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 сентября вечером станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва. После движение поездов возобновилось в обічном режиме. Сообщение о минировании не подтвердилось.
Кроме того, ранее в метрополитене Киева произошел серьезный сбой. Из-за падения напряжения в сети временно не работала система электронного билета и турникеты не пропускали пассажиров. В результате на входах в метро образовались большие очереди.
Отметим, что похожий сбой в работе электронного билета в столичном метро происходил в конце прошлого года.