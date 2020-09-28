У Києві відновили рух поїздів на зеленій гілці метро

Київський метрополітен ввечері 28 вересня відновив свою роботу. Потяги на зеленій гілці метро ходять у звичайному графіку.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Раніше рух поїздів метро було обмежено через те, що чоловік потрапив під потяг. Людина, з вини якого стався збій в метро, загинув.

"Летальний випадок. Особу встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня ввечері станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху. Після рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Повідомлення про замінування не підтвердилося.

Крім того, раніше в метрополітені Києва стався серйозний збій. Через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала система електронного квитка і турнікети не пропускали пасажирів. В результаті на входах у метро утворилися великі черги.

Зазначимо, що схожий збій у роботі електронного квитка у столичному метро відбувався в кінці минулого року.