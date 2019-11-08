В Киеве произошел сбой в метро

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Произошел сбой в работе электронного билета

В пятницу утром, 8 ноября, в столице произошел сбой в работе электронного билета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

В метрополитене пассажиров попросили воспользоваться альтернативным методом оплаты.

"Уважаемые пассажиры! Система электронного билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Немного позже в метрополитене сообщили о восстановлении работы электронного билета.

Напомним, ранее в "Киевпастрансе" планировали перейти до 1 ноября на автоматизированную систему контроля оплаты проезда с электронным билетом. В связи с этим планировалось уволить 1100 кондукторов, однако эти планы отложили до 1 апреля 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Киев планирует отказаться от бумажных билетов в транспорте с 1 ноября.