В Киеве восстановили движение Кирилловским путепроводом

Проезд по путепроводу открыт по состоянию на 12:30

В Киеве движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги в четверг, 26 июля, по состоянию на 12:30 возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева, проезд по путепроводу открыт. Ранее в "Киевавтодоре" обещали восстановить движение на аварийном участке во второй половине дня 26 июля.

Отметим, в связи с сильным ливнем в среду, 25 июля, размыло опоры путепровода. Комиссия города по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после осмотра постановила временно закрыть движение транспорта по указанному участку.

Напомним, обвал Кирилловского путепровода произошел в Подольском районе Киева в районе 18:00. Вследствие сильного дождя обвалилась часть путепровода. Вследствие обвала остановилось движение транспорта.

Также в Киеве по состоянию на утро 26 июля возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику. Вечеро 25 июля Было заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42 на улице Гетьмана по причине повреждения контактной сети. На перекрестке улиц Старовокзальной и Жилянской из-за скопления авто движение трамваев также задерживалось.