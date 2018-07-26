В Киеве возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику

Движение вне графика сняли также с Борщаговской линии скоростного трамвая

В Киеве по состоянию на утро 26 июля возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевпастранс".

Сообщается, что оперативное положение № 4 (курсирование без соблюдения графика движения) снято с трамвайных и троллейбусных маршрутов. В частности, речь идет о маршрутах, которые проходят по ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе станций метро "Шулявская" и "Берестейская", а также на Борщаговской линии скоростного трамвая - ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.

Напомним, накануне РБК-Украина сообщало, что в результате непогоды в Киеве возникли проблемы на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Было заблокировано движение троллейбусов маршрутов 22,27,30,42 на улице Гетьмана по причине повреждения контактной сети. На перекрестке улиц Старовокзальной и Жилянской из-за скопления авто движение трамваев также задерживалось.