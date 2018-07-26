У Києві відновили рух Кирилівським шляхопроводом

Проїзд шляхопроводом відкрито станом на 12:30

У Києві рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги у четвер, 26 липня, станом на 12:30 відновлено. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густєлєва, проїзд шляхопроводом відкрито. Раніше у "Київавтодорі" обіцяли поновити рух на аварійній ділянці у другій половині дня 26 липня.

Зазначимо, в зв’язку із сильною зливою у середу, 25 липня, розмило опори шляхопроводу. Комісія міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після огляду ухвалила тимчасово закрити рух транспорту вказаною ділянкою.

Нагадаємо, обвал Кирилівського шляхопроводу стався у Подільському районі Києва у районі 18:00. Внаслідок сильного дощу обвалилася частина шляхопроводу. Внаслідок обвалу зупинився рух транспорту.

Також в Києві станом на ранок 26 липня відновили рух трамваїв і тролейбусів за графіком. Увечері 25 липня Було заблоковано рух тролейбусів маршрутів 22,27,30,42 на вулиці Гетьмана через пошкодження контактної мережі. На перехресті вулиць Старовокзальної та Жилянської через скупчення авто рух трамваїв також затримувалося.