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В Киеве водителей призывают оставить автомобили дома в связи со снегопадами

Новости » Общество    11.12.2018 - 18:58
В Киеве водителей призывают оставить автомобили дома в связи со снегопадами
Иллюстративное фото (facebook.com MNSKHERSON)

В Киеве в среду и четверг, 12 и 13 декабря, ожидаются снегопады

В Киеве водителей призывают не выезжать на личных автомобилях в течение среды и четверга, поскольку синоптики прогнозируют в столице снегопад и метель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, городская власть Киева обращается к водителям с просьбой оставить дома частные автомобили 12 и 13 декабря 2018 в связи с прогнозируемым снегопадом. Кроме того, в связи с ухудшением погоды и состояния проезда на дорогах в столице возможны большие пробки.

"Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - отметили в КГГА.

Отметим, что в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют 12 и 13 декабря осложнения погодных условий - сильный снег, метели, порывы ветра и гололедицу. Прирост снежного покрова составит 13-18 см.

Напомним, въезд грузового транспорта в Киев завтра утром, 12 декабря 2018 года, может быть ограничен из-за снегопада.

 

В Украине завтра ожидаются метели Въезд грузовиков в Киев завтра могут ограничить из-за снегопада
Новости Украины ГидрометцентрСнегопад
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