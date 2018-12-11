У Києві водіїв закликають залишити автомобілі вдома у зв'язку зі снігопадами

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У Києві в середу і четвер, 12 і 13 грудня, очікуються снігопади

У Києві водіїв закликають не виїжджати на власних автомобілях протягом середи та четверга, оскільки синоптики прогнозують у столиці снігопад та хуртовину. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, міська влада Києва звертається до водіїв з проханням залишити вдома приватні автомобілі 12 та 13 грудня 2018 у зв’язку із прогнозованими снігопадом. Крім того, у звязку із погіршенням погоди та стану проїзду на дорогах у столиці можливі великі затори.

"Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть", - зазначили в КМДА.

Зазначимо, що у Києві та Київській області синоптики прогнозують 12 та 13 грудня ускладнення погодних умов - сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця. Приріст снігового покриву становитиме 13-18 см.

Нагадаємо, в’їзд вантажного транспорту до Києва завтра вранці, 12 грудня 2018 року, може бути обмежений через снігопад.