В’їзд вантажівок до Києва завтра можуть обмежити через снігопад

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Обмеження на в’їзд діятиме до покращення погодних умов

В’їзд вантажного транспорту до Києва завтра вранці, 12 грудня 2018 року, може бути обмежений через снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рішення про обмеження в’їзду прийматимуться, зважаючи на інтенсивність снігопаду та стан доріг. У разі введення, обмеження діятимуть до покращення погодних умов.

"12 грудня із 07:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва може бути обмежено. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи спецтехніки під час оперативного прибирання та вивезення снігу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра у Києві очікується снігопад. За даними синоптиків, у столиці завтра очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледиця. Загалом, у Києві у найближчі дні очікується до 18 см снігу. Крім того, ускладнення погодних умов можуть призвести до часткового порушення руху транспорту.

Крім того, повідомлялося, що у акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження.