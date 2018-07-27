В Киеве внедорожник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Авария случилась в Святошинском районе по проспекту Академика Королева

В Киеве в пятницу, 27 июля, водитель внедорожника Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину. Об этом сообщают "Вартові Експресо".

Сообщается, что авария случилась в Святошинском районе по проспекту Академика Королева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и протащил около 10 метров. Далее автомобиль столкнулся со стоявшим на тротуаре автобусом Peugeot.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу. Скорая прибыла на место дорожно-транспортного происшествия, забрала ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина скончалась.

Напомним, в ночь на 25 июля в Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. После аварии водитель внедорожника пытался скрыться, однако его задержали патрульные. Также сообщалось, что девочка переходила переход на зеленый свет светофора. 26 июля водителя Hummer Кирилла Островского взяли под стражу. Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.