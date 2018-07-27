У Києві позашляховик збив на смерть жінку на пішохідному переході

Аварія трапилася у Святошинському районі по проспекту Академіка Корольова

У Києві в п'ятницю, 27 липня, водій позашляховика Volkswagen Tiguan на пішохідному переході на смерть збив жінку. Про це повідомляють"Вартові Експресо".

Повідомляється, що аварія сталася у Святошинському районі по проспекту Академіка Корольова. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль і протягнув близько 10 метрів. Далі автомобіль зіткнувся з потягом, який стояв на тротуарі автобусом Peugeot.

Від удару Volkswagen відкинуло на дорогу. Швидка прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди, відвезла її у несвідомому стані. По дорозі до лікарні жінка померла.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Після аварії водій позашляховика намагався втекти, проте його затримали патрульні. Також повідомлялося, що дівчинка переходила перехід на зелене світло світлофора. 26 липня водія Hummer Кирила Островського взяли під варту. Рішенням суду 23-річному підозрюваному обрано утримання під вартою до 21 вересня 2018 року. Також суд зазначив, що Островський заарештований без права застави.