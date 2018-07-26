Суд взял под стражу водителя Hummer, который насмерть сбил ребенка в Киеве

Водителя Кирилла Островского взяли под стражу до 21 сентября

Водителя Hummer Кирилла Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу. Соответствующее решение сегодня, 26 июля 2018 года, принял Шевченковский районный суд Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.

В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержание под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей.

Фото: Кирилл Островский (РБК-Украина)

Напомним, авария в Киеве произошла 24 июля около 22:30 на бульваре Леси Украинки. Островский за рулем Hummer сбил 10-летнюю девочку на регулируемом переходе. Машина ехала на красный сигнал светофора. В результате полученных травм девочка умерла в карете скорой.

Водителю автомобиля Hummer было сообщено о подозрении за нарушение ПДР, что повлекло смерть потерпевшего, а 25 июля ему было объявлено еще одно подозрение. В прокуратуре сообщили, что водителю дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (ответственность за оставление в опасности).