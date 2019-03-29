В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы
В Киеве вечером 29 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы, улице Юрия Ильенко, улице Вадима Гетьмана, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, улице Саперно-Слободской, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Саксаганского, улице Крещатик.
Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Шулявская", "Лукьяновская" "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Святошин", "Житомирская".
Затруднено движение транспорта на левом берегу на проспекте Николая Бажана и проспекте Юрия Гагарина. Также пробки на мосту Метро и Южном мосту.
Напомним, в Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 до 3 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Михаила Бойчука.
Также в Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля будет частично ограничено движение транспорта на ул. Драйзера.