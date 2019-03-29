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В Киеве ограничат движение по улице Бойчука

Новости » Общество    29.03.2019 - 15:42
В Киеве ограничат движение по улице Бойчука
Иллюстративное фото (Pixabey)

Ограничения будут действовать с 30 марта по 3 апреля

В Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 до 3 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Михаила Бойчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что ограничения будут действовать в связи с ремонтом деформационного шва на проезжей части путепровода на ул. Михаила Бойчука в месте выполнения работ через железнодорожные пути.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля будет частично ограничено движение транспорта на вул. Драйзера (район Троещины). Ограничения будут действовать в связи с ремонтом деформационного шва на проезжей части путепровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве, завтра, 30 марта, запретят движение всех видов транспорта в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине". Движение будет запрещено с 19:00 до 23:00 на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

Напомним, в Киеве с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе.

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