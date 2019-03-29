В Киеве ограничат движение по путепроводу на улице Драйзера

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 30 марта по 7 апреля

В Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля будет частично ограничено движение транспорта на вул. Драйзера (район Троещины). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что ограничения будут действовать в связи с ремонтом деформационного шва на проезжей части путепровода на ул. Драйзера через железнодорожные пути скоростного трамвая.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве, завтра, 30 марта, запретят движение всех видов транспорта в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине". С 19:00 до 23:00 ограничения будут действовать на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ірининської до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

Кроме того, в Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и набережную до Северного моста в зв'язку с пробегом. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе.