У Києві ввечері утворились численні пробки

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги
У Києві ввечері 29 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.
На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідській, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик.
Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Шулявська", "Лук'янівська" "Дружби Народів", "Видубичі", "Святошин", "Житомирська".
Ускладнено рух транспорту на лівому березі на проспекті Миколи Бажана та проспекті Юрія Гагаріна. Також пробки на мосту Метро та Південному мосту.
Нагадаємо, у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 до 3 квітня частково обмежать рух транспорту на вулиці Михайла Бойчука.
Також у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 7 квітня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Драйзера.