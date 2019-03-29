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У Києві ввечері утворились численні пробки

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 17:56
У Києві ввечері утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги

У Києві ввечері 29 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідській, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик.

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Шулявська", "Лук'янівська" "Дружби Народів", "Видубичі", "Святошин", "Житомирська".

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Ускладнено рух транспорту на лівому березі на проспекті Миколи Бажана та проспекті Юрія Гагаріна. Також пробки на мосту Метро та Південному мосту.

Нагадаємо, у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 до 3 квітня частково обмежать рух транспорту на вулиці Михайла Бойчука.

Також у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 7 квітня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Драйзера.

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