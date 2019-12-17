В Киеве вчера дважды "минировали" аэропорт и сообщили о колонне техники со взрывчаткой

За прошедшие сутки неизвестные дважды сообщили о минировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трассе "Киев-Одесса" в сторону столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В результате проверок на этих объектах, полицейские не нашли взрывчатку.

Также в полиции области добавили, что с начала года поступило 170 сообщений о минировании объектов, в результате чего открыто 54 уголовных дела по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 декабря в столице эвакуировали Шевченковский районный суд из-за сообщения о минировании.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 декабря в Киеве закрыли для пассажиров Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщений о минировании. При этом доступ на перроны вокзала был разрешен через подземные переходы.

Кроме того, в 2019 году силовики получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Также сообщалось, что сегодня в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков на время акций протеста.