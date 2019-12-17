У Києві вчора двічі "мінували" аеропорт та повідомили про колону техніки з вибухівкою

За минулу добу невідомі двічі повідомили про мінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", і про рух колони техніки з вибухівкою по трасі "Київ-Одеса" в бік столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

В результаті перевірок на цих об'єктах, поліцейські не знайшли вибухівку.

Також в поліції області додали, що з початку року надійшло 170 повідомлень про замінування об'єктів, в результаті чого відкрито 54 кримінальних справи за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 грудня у столиці евакуювали Шевченківський районний суд через повідомлення про мінування.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 грудня в Києві закрили для пасажирів Центральний залізничний вокзал через повідомлення про мінування. При цьому доступ на перони вокзалу був дозволений через підземні переходи.

Крім того, у 2019 році силовики отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Також повідомлялося, що сьогодні у центр Києва відправили посилені наряди силовиків на час акцій протесту.