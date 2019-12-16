В Киеве эвакуировали Шевченковский районный суд из-за сообщения о минировании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет сообщение о минировании

В понедельник, 16 декабря, в Киеве поступило сообщение о минировании Шевченковского районного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда в Facebook.

Как сообщается, в суде проводится эвакуация роботников и посетелей суда.

"В связи с сообщением о заминировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря в Киеве был закрыт для пассажиров Центральный железнодорожный вокзал в связи сообщением о минировании. При этом доступ на перроны вокзала был разрешен через подземные переходы.

Кроме того, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Добавим, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве также эвакуировали из-за сообщения о минировании 3 декабря. Сообщение не подтвердилось.