В Киеве утром отключили холодную воду на восьми улицах

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

На сети холодного водоснабжения произошли повреждения

В Киеве утром, 23 ноября, из-за аварии на сети холодного водоснабжения отключили воду на восьми улицах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 23 ноября аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Даниила Щербаковского, 57;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 - 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уверяют, что повреждения починят в течение суток.

Напомним, вчера утром, 22 ноября, жители пяти улиц Киева остались без холодной воды.

Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.