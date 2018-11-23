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В Киеве утром отключили холодную воду на восьми улицах

Новости » Общество    23.11.2018 - 10:37
В Киеве утром отключили холодную воду на восьми улицах
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

На сети холодного водоснабжения произошли повреждения

В Киеве утром, 23 ноября, из-за аварии на сети холодного водоснабжения отключили воду на восьми улицах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 23 ноября аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • ул. Большая Васильковская, 134;
  • ул. Даниила Щербаковского, 57;
  • ул. Шепетовская (частные дома);
  • ул. Шевченко, 149 - 193;
  • ул. Владимира Покотило, 1, 3;
  • пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
  • ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уверяют, что повреждения починят в течение суток.

В Киеве утром отключили холодную воду на восьми улицах

Напомним, вчера утром, 22 ноября, жители пяти улиц Киева остались без холодной воды. 

Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

В Киеве отключили воду на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения Число улиц в Киеве без холодной воды превысило 20
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