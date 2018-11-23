В Киеве утром отключили холодную воду на восьми улицах

На сети холодного водоснабжения произошли повреждения
В Киеве утром, 23 ноября, из-за аварии на сети холодного водоснабжения отключили воду на восьми улицах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 23 ноября аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:
В "Киевводоканале" уверяют, что повреждения починят в течение суток.
Напомним, вчера утром, 22 ноября, жители пяти улиц Киева остались без холодной воды.
Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.