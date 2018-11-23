У Києві вранці відключили холодну воду на восьми вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

На мережі холодного водопостачання стались пошкодження

У Києві вранці, 23 листопада, через аварії на мережі холодного водопостачання відключили воду на восьми вулицях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 23 листопада аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі. Унаслідок цього тимчасово відсутня холодна вода за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

вул. Велика Васильківська, 134;

вул. Данила Щербаківського, 57;

вул. Шепетівська (приватні будинки);

вул. Шевченка, 149 - 193;

вул. Володимира Покотила, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" запевняють, що пошкодження полагодять протягом доби.

Нагадаємо, учора вранці, 22 листопада, мешканці п'яти вулиць Києва залишились без холодної води.

Нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.