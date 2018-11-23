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У Києві вранці відключили холодну воду на восьми вулицях

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 10:37
У Києві вранці відключили холодну воду на восьми вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

На мережі холодного водопостачання стались пошкодження

У Києві вранці, 23 листопада, через аварії на мережі холодного водопостачання відключили воду на восьми вулицях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 23 листопада аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі. Унаслідок цього тимчасово відсутня холодна вода за наступними адресами:

  • пр-т. Перемоги, 23А; 
  • вул. Велика Васильківська, 134; 
  • вул. Данила Щербаківського, 57; 
  • вул. Шепетівська (приватні будинки); 
  • вул. Шевченка, 149 - 193; 
  • вул. Володимира Покотила, 1, 3; 
  • пр-т. Леся Курбаса, 5Б; 
  • вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" запевняють, що пошкодження полагодять протягом доби. 

У Києві вранці відключили холодну воду на восьми вулицях

Нагадаємо, учора вранці, 22 листопада, мешканці п'яти вулиць Києва залишились без холодної води.

Нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

В Києві відключили воду на 15 вулицях через аварію на мережі водопостачання Кількість вулиць у Києві без холодної води перевищила 20
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