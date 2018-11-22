В Киеве отключили воду на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Киевводоканале" уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток

В Киеве сегодня, 22 ноября, по состоянию на 16:00, 15 улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Вследствие этого, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Академика Ромоданова 6/29;

ул. Гоголевская, 15;

ул. Бульварно-Кудрявская 30/13, 32, 34;

Железнодорожное шоссе 47;

пр-т. Соборности, 12В;

ул. Лагерная, 36,38;

пр-т. Владимира Маяковского 23, 25, 27/1;

ул. Архитектора Николаева, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11;

ул. Космическая, 1/10, 3, 5;

ул. Шепетовская;

ул. Шевченко, 149-193;

ул. Федьковича с 1 по 4;

пров. Федьковича с 3 по 6;

пров. Каменщиков с 1 по 14А;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток.

Напомним, сегодня утром в Киеве без холодной воды остались жители 5 улиц.

Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.