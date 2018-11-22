В Киеве отключили воду на 15 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

В "Киевводоканале" уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток
В Киеве сегодня, 22 ноября, по состоянию на 16:00, 15 улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.
Вследствие этого, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В "Киевводоканале" уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток.
Напомним, сегодня утром в Киеве без холодной воды остались жители 5 улиц.
Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.