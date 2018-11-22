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В Киеве отключили воду на 5 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Новости » Общество    22.11.2018 - 10:37
В Киеве отключили воду на 5 улицах из-за аварии на сети водоснабжения
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ремонтники обещают починить повреждения в течение суток

В Киеве утром, 22 ноября, жители пяти улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтники ликвидируют повреждения на сети холодного водоснабжения. Вследствие этого, временно нет воды по следующим адресам:

  • пр-т. Соборности, 12;
  • ул. Лагерная, 36-38;
  • ул. Шепетовская, 10;
  • ул. Шевченко, 149-193;
  • ул. Борщаговская 126.

В "Киевводоканале" уточнили, что бригады починят повреждения в течение суток.

В Киеве отключили воду на 5 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Напомним, вчера 21 ноября вечером из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили жителям 21 улиц. А днем раньше, 20 ноября, воды не было в домах 18 улиц.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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