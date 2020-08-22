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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19: список

Киев, Суббота 22 августа 2020 14:53
Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19: список
Фото: Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" (freepik com)
Автор: РБК-Украина

Украина попала в "зеленую зону"

Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красной зоне" оказались 65 государств.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди стран "красной зоны" - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания и Монако.

В страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.

Отметим, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Напомним, Словения внесла Украину в "красную зону".

Кроме того, с 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов, при въезде необходимо будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.

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