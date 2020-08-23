У Києві встановлений антирекорд із захворюваності на СOVID-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кличко збирає терміновий прес-брифінг через ситуацію з інфекцією

У Києві за останню добу зафіксовано 307 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість з початку епідемії.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Прес-служба КМДА оголосила терміновий онлайн прес-брифінг київського міського голови Віталія Кличка щодо ситуації з захворюваністю коронавірусом у столиці, який почнеться о 12:00.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної інфекції.

Так, за час епідемії СOVID-19 в Україні підтвердили вже 104 958 випадків. Одужали 51 735 осіб. Померли від хвороби 2 271 людина

Нагадаємо, Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, готові зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленої ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%, не будуть цього робити 42% респондентів.