ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві встановлений антирекорд із захворюваності на СOVID-19

Київ, Неділя 23 серпня 2020 11:25
У Києві встановлений антирекорд із захворюваності на СOVID-19
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кличко збирає терміновий прес-брифінг через ситуацію з інфекцією

У Києві за останню добу зафіксовано 307 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість з початку епідемії.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Прес-служба КМДА оголосила терміновий онлайн прес-брифінг київського міського голови Віталія Кличка щодо ситуації з захворюваністю коронавірусом у столиці, який почнеться о 12:00.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної інфекції.

Так, за час епідемії СOVID-19 в Україні підтвердили вже 104 958 випадків. Одужали 51 735 осіб. Померли від хвороби 2 271 людина

Нагадаємо, Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, готові зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленої ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%, не будуть цього робити 42% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся