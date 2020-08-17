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Почти половина украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса

Киев, Понедельник 17 августа 2020 14:52
Почти половина украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса
Фото: медицинский шприц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вакцина должна быть бесплатной и рекомендованной ВОЗ

Готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%. Не будут этого делать 42% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года.

Почти половина украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса

Тем респондентам, которые не будут делать прививки от коронавируса, поставили вопрос о причинах такого решения (количество ответов не ограничивалось).

Почти половина украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса

Чаще всего участники исследования указывали, что это выдуманная эпидемия, опасность от коронавируса преувеличена (33%); кроме того, 21% опрошенных считают, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое; еще 20% придерживаются мнения, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, и они опасаются, что она будет опасной; также 18% думают, что вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции; еще 17% указывают, что они в целом против прививок, вреда от них больше, чем пользы.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года КМИС среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев.

Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

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