В Киеве усилили охрану порядка из-за молебна УПЦ МП под Радой

Фото: молебен УПЦ МП (РБК-Украина, Виталий Носач)

Столичные правоохранители работают в усиленном режиме уже несколько дней

В правительственном квартале Киева сегодня, 14 декабря, усилена охрана, при этом у здания украинского парламента проходит молебен УПЦ МП. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.

В ведомстве подчеркнули, что столичные правоохранители работают в усиленном режиме уже несколько дней.

Опубліковано Перший Козацький П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

"Полиция Киева работает в усиленном режиме уже несколько дней. Режим усиленной охраны ведется в тех местах, где это необходимо, в соответствии с приказом и распоряжением", - сообщили в полиции.

Фото: молебен УПЦ МП

Вместе с тем в ведомстве отказались отвечать на уточняющий вопрос о том, почему полиция перешла на усиленный режим работы.

Как известно, сегодня сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) проводят под Верховной радой Украины молебен.

Напомним, ранее замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич заявил, что УПЦ МП не намерена препятствовать проведению Объединительного собора и устраивать любые провокации. "Я знаю только об одной инициативе: верующие нашей церкви в 10 часов хотят собраться на мирное молитвенное стояние и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви", - отмечал он.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора 15 декабря.

В СБУ проинформировали, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против Томоса об автокефалии УПЦ.

Кроме того, в День проведения Объединительного собора спецслужбы РФ планировали организовать в украинских городах крестные ходы со столкновениями.