У Києві посилили охорону порядку через молебень УПЦ МП під Радою

Фото: молебень УПЦ МП (РБК-Україна, Віталій Носач)

Столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі уже кілька днів

В урядовому кварталі Києва сьогодні, 14 грудня, посилено охорону, при цьому біля будівлі українського парламенту проходить молебень УПЦ МП. Про це в коментарі РБК-Україна розповіли у прес-службі поліції Києва.

У відомстві підкреслили, що столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі уже кілька днів.

Опубліковано Перший Козацький П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

"Поліція Києва працює у посиленому режимі вже кілька днів. Режим посиленої охорони ведеться у тих місцях, де це є необхідно, відповідно до наказу та розпорядження", - повідомили у поліції.

Фото: молебень УПЦ МП

Разом з тим у відомстві відмовились відповідати на уточнююче питання про те, чому поліція перейшла на посилений режим роботи.

Як відомо, сьогодні прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) проводять під Верховною радою України молебен.

Нагадаємо, раніше заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич заявив, що УПЦ МП не має наміру перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору і влаштовувати будь-які провокації. "Я знаю тільки про одну ініціативу: віруючі нашої церкви о 10 годині хочуть зібратися на мирний молитовне стояння і висловити таким чином свою незгоду із втручанням влади в справи церкви", - відзначав він.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору 15 грудня.

У СБУ поінформували, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акції протесту проти Томосу про автокефалію УПЦ.

Крім того, в День проведення Об'єднавчого собору спецслужби РФ планували організувати в українських містах хресні ходи із зіткненнями.