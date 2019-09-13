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У Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 14:29
У Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Пожежна небезпека утримається до 16 вересня

У Києві утримуватиметься надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у столиці до 16 вересня утримається пожежна небезпека - загрозливе поєднання високої температури повітря і сухої погоди.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в деяких регіонах температура знизиться до +5, на півдні очікується до +30. У Карпатах температура повітря вночі опуститися до +5-10 градусів, вдень очікується +14-19. В іншій частині України очікується +23-28 вдень +7-12 вночі.

Крім того, до кінця тижня очікується прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

На вихідні, 14 і 15 вересня, очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а у суботу-неділю пройдуть періодичні дощі і похолодає.

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