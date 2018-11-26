В Киеве до конца суток ожидается туман и плохая видимость на дорогах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В Киеве до конца суток, 26 ноября, сохранится туман и видимость на дорогах 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, видимость на дорогах будет не выше 200-500 м до конца суток.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 26 ноября на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют осадки. В северных областях пройдет снег, температура воздуха днем +11. В Киеве пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве утром в понедельник, 26 ноября, закрыли въезд в город крупногабаритного транспорта. Решение связано с ухудшением погодных условий. В частности, в понедельник в столице ожидается мелкий дождь. На тротуарах и проезжих частях есть угроза образования гололедицы.

Отметим, вчера вечером, 25 ноября, из-за прогнозируемого мелкого дождя и угрозы образования гололеда в Киеве проводили работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами.