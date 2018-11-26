ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве до конца суток ожидается туман и плохая видимость на дорогах

Новости » Общество    26.11.2018 - 14:24
В Киеве до конца суток ожидается туман и плохая видимость на дорогах
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В Киеве до конца суток, 26 ноября, сохранится туман и видимость на дорогах 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, видимость на дорогах будет не выше 200-500 м до конца суток.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 26 ноября на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют осадки. В северных областях пройдет снег, температура воздуха днем +11. В Киеве пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве утром в понедельник, 26 ноября, закрыли въезд в город крупногабаритного транспорта. Решение связано с ухудшением погодных условий. В частности, в понедельник в столице ожидается мелкий дождь. На тротуарах и проезжих частях есть угроза образования гололедицы.

Отметим, вчера вечером, 25 ноября, из-за прогнозируемого мелкого дождя и угрозы образования гололеда в Киеве проводили работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Украине В "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины
Новости Украины КиевГидрометцентрКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь