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В Киеве улицы обрабатывают противогололедными средствами

Новости » Общество    25.11.2018 - 18:25
В Киеве улицы обрабатывают противогололедными средствами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах Киева образовалась гололедица

Из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололедицы, поэтому проводятся работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор», передает пресс-служба КГГА.

335 единиц специальной техники находятся сейчас на дежурстве. Крупногабаритные машины периодически, по необходимости, обрабатывают проезжие части и искусственные сооружения, а малогобаритна спецтехника и бригады по ручной уборке - тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, что обслуживаются предприятиями корпорации.

Именно такой подход не позволяет образовываться гололеду на улично-дорожной сети, обеспечивая безопасное движение транспорта и передвижение пешеходов, заявили в КГГА.

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Новости Украины гололедицаКГГАКиев
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