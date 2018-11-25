В Киеве улицы обрабатывают противогололедными средствами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах Киева образовалась гололедица

Из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололедицы, поэтому проводятся работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор», передает пресс-служба КГГА.

335 единиц специальной техники находятся сейчас на дежурстве. Крупногабаритные машины периодически, по необходимости, обрабатывают проезжие части и искусственные сооружения, а малогобаритна спецтехника и бригады по ручной уборке - тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, что обслуживаются предприятиями корпорации.

Именно такой подход не позволяет образовываться гололеду на улично-дорожной сети, обеспечивая безопасное движение транспорта и передвижение пешеходов, заявили в КГГА.