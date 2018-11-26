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У Києві до кінця доби утримається туман і погана видимість на дорогах

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 14:24
У Києві до кінця доби утримається туман і погана видимість на дорогах
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

В Києві до кінця доби, 26 листопада, утримається туман і видимість на дорогах 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, видимість на дорогах буде не вище 200-500 м до кінця доби. 

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 26 листопада на більшості території України синоптики прогнозують опади. У північних областях сніжитиме, температура повітря вдень +11. У Києві пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві зранку в понеділок, 26 листопада, закрили в'їзд в місто для великогабаритного транспорту. Рішення пов'язане із  погіршенням погодних умов. Зокрема, у понеділок у столиці очікуються дрібний дощ. На тротуарах та проїжджих частинах є загроза утворення ожеледиці.

Зазначимо, вчора ввечері, 25 листопада, через прогнозований дрібний дощ та загрозу утворення ожеледиці у Києві проводили роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами

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