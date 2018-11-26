В Киеве туман и плохая видимость на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В Киеве и Киевской области сегодня утром, 26 ноября, ожидается туман, видимость на дорогах до 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечают синоптики, в столице и Киевской области утром 26 ноября туман, видимость 200-500 м.

Отметим, 26 ноября на большинстве территории Украины ожидаются осадки, на севере снег, температура воздуха днем +11.

В столице Украины пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

РБК-Украина писало, что в Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город крупногабаритного транспорта. Решение связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Вчера вечером в Киеве через мелкий дождь и температуру воздуха -2..0 градусов тротуары и проезжие части были под угрозой образования гололедицы, поэтому проводились работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами.