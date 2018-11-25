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В Киеве закроют въезд для грузовиков в связи с непогодой

Новости » Общество    25.11.2018 - 23:40
В Киеве закроют въезд для грузовиков в связи с непогодой
Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Въезд для крупногабаритного транспорта в Киев планируют закрыть утром 26 ноября

В Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город  для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что решение связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В частности, в понедельник в столице ожидаются мелкий дождь и температура воздуха -2..0. На тротуарах и проезжих частях есть угроза образования гололедицы.

"Въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 7:00 до 10:00. Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - сообщили в КГГА.

Также добавили, что водителям частных авто рекомендуется в связи с ситуацией воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.

Напомним, также синоптики предупреждали о тумане в Киеве вечером 25 и утром 26 ноября. Видимость на дорогах столицы составит 200-500 метров.

 

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