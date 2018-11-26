Погода на сегодня: в Украине дожди, на севере возможен снег, температура до +11

Фото: на севере Украины пройдет снег (РБК-Украина)

В Киеве возможен снег с дождем, температура до +1

Погода на сегодня: 26 ноября 2018 на большинстве территории Украины ожидаются осадки, на севере снег, температура воздуха днем +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях возможны осадки, температура воздуха днем от -1 до +8, ночью от -1 до +6. На севере ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. В центральной части ожидаются осадки, днем от -1 до +3, ночью от -1 до +1.

На востоке ожидается мокрый снег, днем от +1 до +4, ночью от -1 до -2. На юге также будет дождливо, температура днем от +7 до +11, ночью от +3 до +5. В Крыму возможны осадки, днем от +10 до +12, ночью от +3 до +5.

Погода в Украине на 26 ноября 2018

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 ноября пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области на 26 ноября 2018