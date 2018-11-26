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У Києві туман і погана видимість на дорогах

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 08:45
У Києві туман і погана видимість на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

У Києві та Київській області сьогодні вранці, 26 листопада, очікується туман, видимість на дорогах -  до 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначають синоптики, в столиці та Київській області вранці 26 листопада туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, 26 листопада на більшості території України очікуються опади, на півночі сніг, температура повітря вдень +11.

У столиці України пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Також РБК-Україна писало, що у Києві зранку в понеділок, 26 листопада, планують закрити в'їзд в місто для великогабаритного транспорту. Рішення пов'язане із прогнозованим погіршенням погодних умов.

Вчора ввечері у Києві через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів тротуари та проїжджі частини були під загрозою утворення ожеледиці, тому проводилися роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами.

Погода на сьогодні: в Україні дощитиме, на півночі можливий сніг, температура до +11 Синоптики попереджають про туман у Києві та низьку видимість на дорогах
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