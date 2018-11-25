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У Києві закриють в'їзд для вантажівок у звязку із негодою

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 23:40
У Києві закриють в'їзд для вантажівок у звязку із негодою
Ілюстративне фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

В'їзд для великогабаритного транспорту у Київ планують закрити зранку 26 листопада

У Києві зранку в понеділок, 26 листопада, планують закрити в'їзд в місто для великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що рішення пов'язане із прогнозованим погіршенням погодних умов. Зокрема, у понеділок у столиці очікуються дрібний дощ та температуру повітря -2..0. На тротуарах та проїжджих частинах є загроза утворення ожеледиці.

"В’їзд в місто для вантажівок орієнтовно обмежать з 7:00 до 10:00. Рішення про закриття в'їзду прийматимуть із врахуванням погоди та стану доріг. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - повідомили в КМДА.

Також додали, що водіям приватних авто рекомендується у зв'язку із ситуацією утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки.

Нагадаємо, також синоптики попереджали про туман у Києві ввечері 25 та зранку 26 листопада. Видимість на дорогах столиці становитиме 200-500 метрів.

 

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