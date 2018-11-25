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У Києві оброблюють вулиці протиожеледними матеріалами

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 18:25
У Києві оброблюють вулиці протиожеледними матеріалами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах Києва утворилась ожеледиця

Через дрібний дощ та температуру повітря -2..0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці, тому проводяться роботи з обробки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор», передає прес-служба КМДА.

335 одиниць спеціальної техніки знаходяться наразі на чергуванні. Великогабаритні машини періодично, за необхідністю, оброблюють проїжджі частини та штучні споруди, а малогобаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання – тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту, що обслуговують підприємства корпорації.

Саме такий підхід не дозволяє утворюватись ожеледиці на вулично-дорожній мережі, забезпечуючи безпечний рух транспорту та пересування пішоходів, заявили у КМДА.

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